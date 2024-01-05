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資金供給量、２年ぶり増　国債大量購入で過去最高―昨年末

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資金供給量、２年ぶり増　国債大量購入で過去最高―昨年末

2024年01月05日11時28分

　日銀は５日、市中に出回っている現金と金融機関が日銀に預けている当座預金の合計を示すマネタリーベース（資金供給量）の残高が、２０２３年末時点で前年末比６．４％増の６７３兆４７０億円だったと発表した。長期金利の上昇を抑えるために日銀が国債を大量購入したことから、残高が２年ぶりに前年末の水準を上回り、年末ベースで過去最高を更新した。

金利上昇で国債利払いが膨張　狭まる政策余地、転機の野放図財政―２４年度予算

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