岐阜で鳥インフル ５万羽殺処分、全国６例目
2024年01月05日09時39分
岐阜県は５日、山県市の養鶏場で致死率の高い高病原性鳥インフルエンザの感染が確認されたと発表した。飼育する肉用鶏約５万羽をすべて殺処分する。今シーズン、養鶏場での発生は全国で６例目。
岐阜で鳥インフル ５万羽殺処分、全国６例目
2024年01月05日09時39分
岐阜県は５日、山県市の養鶏場で致死率の高い高病原性鳥インフルエンザの感染が確認されたと発表した。飼育する肉用鶏約５万羽をすべて殺処分する。今シーズン、養鶏場での発生は全国で６例目。
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