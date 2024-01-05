首相動静（１月５日）
2024年01月05日22時06分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前９時２８分、公邸発。同２９分、官邸着。同３０分から同５２分まで、林芳正、村井英樹、森屋宏、栗生俊一正副官房長官、松村祥史防災担当相、村田隆内閣危機管理監、鈴木敦夫官房副長官補、森昌文首相補佐官、高橋謙司内閣府政策統括官、迫田裕治警察庁警備局長、五味裕一消防庁次長、森光敬子厚生労働省危機管理・医務技術総括審議官、茂木正経済産業省商務・サービス審議官、松山泰浩資源エネルギー庁次長。
午前１０時３分から同２６分まで、能登半島地震非常災害対策本部会議。
午前１０時４１分、官邸発。同４４分、自民党本部着。同４５分、党新年仕事始めに出席し、あいさつ。同５８分から同１１時１５分まで、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。
午前１１時１８分から同３０分まで、党役員会。同３１分から同３４分まで、森山裕同党総務会長。同３６分、同所発。同３９分、官邸着。
午前１１時５０分から午後０時１分まで、鈴木俊一財務相、財務省の茶谷栄治事務次官、宇波弘貴官房長、新川浩嗣主計局長。
午後１時５１分から同５９分まで、報道各社のインタビュー。同２時、官邸発。同７分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ着。同ホテル内の宴会場「鶴の間」で経済３団体共催の新年会に出席し、あいさつ。同２０分、同ホテル発。同２８分、国会着。同２９分、自民党幹事長会議室へ。
午後３時、同室を出て、常任委員長室へ。同１分から同４６分まで、与野党党首会談。同４７分、同室を出て、同５０分、国会発。
午後４時１４分、東京・東日暮里のアートホテル日暮里ラングウッド着。同ホテル内の宴会場「ラングウッドホール」で連合の新年互礼会に出席し、あいさつ。同２７分、同ホテル発。
午後４時５５分、東京・内幸町の帝国ホテル着。同５時から同１分まで、エマニュエル駐日米大使。同７分から同１５分まで、同ホテル内の宴会場「富士の間」で時事通信社、内外情勢調査会など主催の新年互礼会に出席し、あいさつ。同１８分、同ホテル発。同２４分、官邸着。
午後６時８分から同２８分まで、林、村井、森屋、栗生正副官房長官、松村防災担当相、村田内閣危機管理監、森首相補佐官、高橋内閣府政策統括官、迫田警察庁警備局長、茂木経産省商務・サービス審議官、松山資源エネルギー庁次長、丹羽克彦国土交通省道路局長、田中利則防衛省統合幕僚監部総括官。同７時８分から同１４分まで、報道各社のインタビュー。同１５分、官邸発。同１６分、公邸着。
午後１０時現在、公邸。来客なし。