戸上、宇田組は準々決勝敗退 卓球男子ファイナルズ
2024年01月05日07時47分
卓球の世界ランキング上位選手が出場するワールドテーブルテニス（ＷＴＴ）男子ファイナルズは４日、ドーハでダブルス準々決勝が行われ、戸上隼輔、宇田幸矢組（明大）は中国ペアに２―３で敗れた。（時事）
戸上、宇田組は準々決勝敗退 卓球男子ファイナルズ
2024年01月05日07時47分
卓球の世界ランキング上位選手が出場するワールドテーブルテニス（ＷＴＴ）男子ファイナルズは４日、ドーハでダブルス準々決勝が行われ、戸上隼輔、宇田幸矢組（明大）は中国ペアに２―３で敗れた。（時事）
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