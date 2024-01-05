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５日の朝刊（都内最終版）☆１

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５日の朝刊（都内最終版）☆１

2024年01月05日07時38分

【１面トップ】
〔朝日〕死者８４人　安否不明１７９人　津波で１人行方不明　能登地震　７２時間経過
〔毎日〕能登地震　死者８４人に　１７９人連絡取れず　「津波に流された」情報も
〔読売〕死者８４人・不明１８５人　能登地震　７２時間経過
〔日経〕半導体需要好転へ　４～６月　ＡＩやＥＶけん引　世界景気底上げも
〔産経〕能登地震「生き埋め」４０～５０件　死者８４人、安否不明１７９人　７２時間経過
〔東京〕助け合い、しのぎ生きてる　「７２時間」経過　死者８４人、安否不明１７９人　能登半島地震　分断集落へ近隣住民が物資　輪島
【他の１面独自記事】
◆篠山紀信さん死去　時代を活写　「激写」シリーズ（朝日）　
【共通ニュース】
◆自民に「政治刷新本部」　首相年頭会見　月内に中間まとめ
◆海保機　滑走路４０秒停止　羽田衝突　管制官気付かず
◆都、介護職に月１万～２万円給付　２４年度から、知事表明
◆イラン爆発　死者８４人に　２８０人超負傷　大統領「テロ」非難
◆「正恩氏娘は後継者有力」　韓国情報機関分析　ＩＣＢＭ発射立ち会い
ウクライナと露、捕虜２００人超交換　侵略後最多規模
◆米、フーシ派に「最後警告」　商船攻撃１カ月半で２３回　イエメン近海　軍事行動可能性
◆コロナ検査　４億円超詐取　大阪２グループ　８容疑者逮捕（続）

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