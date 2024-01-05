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〔朝日〕死者８４人 安否不明１７９人 津波で１人行方不明 能登地震 ７２時間経過

〔毎日〕能登地震 死者８４人に １７９人連絡取れず 「津波に流された」情報も

〔読売〕死者８４人・不明１８５人 能登地震 ７２時間経過

〔日経〕半導体需要好転へ ４～６月 ＡＩやＥＶけん引 世界景気底上げも

〔産経〕能登地震「生き埋め」４０～５０件 死者８４人、安否不明１７９人 ７２時間経過

〔東京〕助け合い、しのぎ生きてる 「７２時間」経過 死者８４人、安否不明１７９人 能登半島地震 分断集落へ近隣住民が物資 輪島

【他の１面独自記事】

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