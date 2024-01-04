公明党の山口那津男代表は４日のＢＳフジ番組で、自民党派閥の政治資金規正法違反事件を受けた政治改革案に関し、「罰則や連座制を強化することは一つの手段だ。それも含めて検討していきたい」と強調した。衆院解散・総選挙の時期については、「信頼回復の後でなければ信を問うことはできない」と指摘。その上で「通常国会中にきちんと（改革の）結論を出し、国民の理解を得られるよう最大限努力すべきだ」と主張した。