新学期開始日「柔軟に」 都道府県教委などに通知―文科省
2024年01月04日22時49分
文部科学省は４日、能登半島地震の余震が続くなど予断を許さない状況にあるとして、児童生徒の安全確保を最優先し、新学期開始日について柔軟に判断するよう求める通知を、各都道府県の教育委員会などに出した。
通知では、中学や高校入試の出願期間延長や試験日の延期、児童生徒の避難先地域にある学校での受け入れなど、弾力的に対応するよう求めた。
新学期開始日「柔軟に」 都道府県教委などに通知―文科省
2024年01月04日22時49分
文部科学省は４日、能登半島地震の余震が続くなど予断を許さない状況にあるとして、児童生徒の安全確保を最優先し、新学期開始日について柔軟に判断するよう求める通知を、各都道府県の教育委員会などに出した。
通知では、中学や高校入試の出願期間延長や試験日の延期、児童生徒の避難先地域にある学校での受け入れなど、弾力的に対応するよう求めた。
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