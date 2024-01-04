日本が監視団派遣 バングラデシュ総選挙
2024年01月04日21時05分
【ダッカ時事】バングラデシュで７日に行われる総選挙の公正な実施を支援するため、日本の外務省は４日、選挙監視団を派遣すると発表した。元大使や外務省職員らで構成し、５～９日の派遣期間中、投票や開票状況の監視などに当たる。
日本が監視団派遣 バングラデシュ総選挙
2024年01月04日21時05分
【ダッカ時事】バングラデシュで７日に行われる総選挙の公正な実施を支援するため、日本の外務省は４日、選挙監視団を派遣すると発表した。元大使や外務省職員らで構成し、５～９日の派遣期間中、投票や開票状況の監視などに当たる。
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ウォール・ストリート・ジャーナル