ＰＦＵ、活動継続 能登半島地震で地元被災―Ｖリーグ女子
2024年01月04日20時45分
バレーボールのＶリーグ女子１部（Ｖ１）で、石川県かほく市を拠点とするＰＦＵは４日、今後も活動を継続し、リーグ戦にも予定通り参戦すると発表した。能登半島地震で、地元が被災した。
蓮池学代表は「こんなときだからこそスポーツが持つ力をチーム一丸で体現し、希望と勇気の象徴となることがわれわれの重要なミッションだと考えた」とコメントした。
ＰＦＵ、活動継続 能登半島地震で地元被災―Ｖリーグ女子
2024年01月04日20時45分
バレーボールのＶリーグ女子１部（Ｖ１）で、石川県かほく市を拠点とするＰＦＵは４日、今後も活動を継続し、リーグ戦にも予定通り参戦すると発表した。能登半島地震で、地元が被災した。
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