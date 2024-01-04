日比野、準々決勝で敗退 女子テニス
2024年01月04日20時35分
女子テニスのキャンベラ国際は４日、オーストラリアのキャンベラで行われ、シングルス準々決勝で日比野菜緒（ブラス）は英国選手に３―６、０―６で敗れた。（時事）
日比野、準々決勝で敗退 女子テニス
2024年01月04日20時35分
女子テニスのキャンベラ国際は４日、オーストラリアのキャンベラで行われ、シングルス準々決勝で日比野菜緒（ブラス）は英国選手に３―６、０―６で敗れた。（時事）
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