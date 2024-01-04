日本商工会議所の看板

日本商工会議所は４日、能登半島地震で被災した中小企業の資金繰りなどを支援するため、石川、富山、新潟、福井４県の商工会議所に特別相談窓口を設置したと発表した。



経団連、被災地へ支援金募集 会員企業に呼び掛け―能登地震

石川で７カ所、富山は８カ所、新潟が１６カ所、福井では７カ所の商工会議所が窓口を開設した。日商は今後、経営指導員の派遣協力や国への緊急要望を行う。義援金の募集も７日以降開始する。