レスリングのパリ五輪代表選手が４日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターでの合宿を公開した。女子５０キロ級で五輪連覇が懸かる須崎優衣（キッツ）は「パリでも圧勝して金メダル獲得したい。残り７カ月はレスリングに全てを懸けたい」と決意を示した。

女子５３キロ級で公式戦１３０連勝中の藤波朱理（日体大）は「やってやるぞという思い。女子全員で金メダルを取りたい」と初の大舞台へ抱負を述べた。男子グレコローマンスタイル６０キロ級の文田健一郎（ミキハウス）は東京五輪で銀メダル。「敗因は明確。後悔のない準備をしたい」と引き締まった表情で語った。