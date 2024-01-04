室井邦彦氏

日本維新の会の室井邦彦（むろい・くにひこ）参院議員＝比例代表＝が３日午前７時１１分、肝不全のため自宅で死去した。７６歳だった。兵庫県出身。喪主は妻秀子（ひでこ）さん。葬儀は近親者のみで行う。



【国会議員情報】室井 邦彦

同県議などを経て、２００３年衆院選で旧民主党から兵庫８区で出馬し、比例代表近畿ブロックで初当選。１期務めた後に落選し、０７年参院へ転出、国土交通政務官などを歴任した。１３年に維新に入党した。当選３回。