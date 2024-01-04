国場幸治氏死去 国場幸之助国土交通副大臣の父
2024年01月04日19時11分
国場 幸治氏（こくば・こうじ＝国場幸之助国土交通副大臣の父）１２月３１日、沖縄県内の病院で死去、８６歳。告別式は５日午後３時半から那覇市松山１の９の１の大典寺で。喪主は妻悦子（えつこ）さん。
国場幸治氏死去 国場幸之助国土交通副大臣の父
2024年01月04日19時11分
国場 幸治氏（こくば・こうじ＝国場幸之助国土交通副大臣の父）１２月３１日、沖縄県内の病院で死去、８６歳。告別式は５日午後３時半から那覇市松山１の９の１の大典寺で。喪主は妻悦子（えつこ）さん。
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