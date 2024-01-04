２３年の国内平均気温、過去最高 温暖化顕著に―気象庁
2024年01月04日19時10分
気象庁は４日、２０２３年の日本の年間平均気温（確定値）が、１８９８年の統計開始以来最も高かったと発表した。都市化の影響が少ない全国１５地点の観測値に基づく計算で、平年（２０２０年までの３０年平均）を１．２９度上回った。
これまでの最高は２０年の０．６５度だった。１９～２３年が上位を占めており、近年の高温傾向が顕著となっている。
２３年の国内平均気温、過去最高 温暖化顕著に―気象庁
2024年01月04日19時10分
気象庁は４日、２０２３年の日本の年間平均気温（確定値）が、１８９８年の統計開始以来最も高かったと発表した。都市化の影響が少ない全国１５地点の観測値に基づく計算で、平年（２０２０年までの３０年平均）を１．２９度上回った。
これまでの最高は２０年の０．６５度だった。１９～２３年が上位を占めており、近年の高温傾向が顕著となっている。
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