東北電ネット、北陸電送配電へ応援派遣
2024年01月04日18時18分
東北電力の送配電子会社「東北電力ネットワーク」は４日、能登半島地震の被災地での電力復旧に向け、技術系の社員ら１１２人と高圧発電機車４台を派遣すると発表した。
派遣は北陸電力送配電の要請を受けたもので、石川県を中心に応急送電や電柱などの設備の復旧を行う予定。同日中には現地に到着するという。
東北電ネット、北陸電送配電へ応援派遣
2024年01月04日18時18分
東北電力の送配電子会社「東北電力ネットワーク」は４日、能登半島地震の被災地での電力復旧に向け、技術系の社員ら１１２人と高圧発電機車４台を派遣すると発表した。
派遣は北陸電力送配電の要請を受けたもので、石川県を中心に応急送電や電柱などの設備の復旧を行う予定。同日中には現地に到着するという。
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