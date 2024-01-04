海外支援「一律に受け入れず」 岸田首相
2024年01月04日18時00分
岸田文雄首相は４日の記者会見で、能登半島地震を受けて米国など数十カ国・地域から支援の申し出があると明らかにした。その上で「受け入れ態勢の構築に要する作業などに鑑み、（海外からの）人的・物的支援は現時点で一律に受け入れていない」と述べた。
首相は同時に、台湾が発表した６０００万円の寄付など「現地態勢、負担を要しない支援は受け入れる」とも表明した。
海外支援「一律に受け入れず」 岸田首相
2024年01月04日18時00分
岸田文雄首相は４日の記者会見で、能登半島地震を受けて米国など数十カ国・地域から支援の申し出があると明らかにした。その上で「受け入れ態勢の構築に要する作業などに鑑み、（海外からの）人的・物的支援は現時点で一律に受け入れていない」と述べた。
首相は同時に、台湾が発表した６０００万円の寄付など「現地態勢、負担を要しない支援は受け入れる」とも表明した。
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