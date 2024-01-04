Ｊ１のＦ東京は４日、ピーター・クラモフスキー監督（４５）との契約を更新したと発表した。オーストラリア出身の同氏は、昨年６月からチームを指揮。就任後のリーグ戦は７勝３分け７敗の成績で、最終的に１１位だった。