ダイキン、万博入場券を工場周辺親子に １５万枚購入
2024年01月04日17時18分
ダイキン工業の十河政則社長は４日、２０２５年大阪・関西万博の前売り入場券を１５万枚購入した上で、自社工場の拠点周辺の小中学校に通う児童とその保護者への配布を検討していると明らかにした。社員の福利厚生にも役立てる。大阪市内で記者団の取材に応じた。
ダイキン、万博入場券を工場周辺親子に １５万枚購入
2024年01月04日17時18分
ダイキン工業の十河政則社長は４日、２０２５年大阪・関西万博の前売り入場券を１５万枚購入した上で、自社工場の拠点周辺の小中学校に通う児童とその保護者への配布を検討していると明らかにした。社員の福利厚生にも役立てる。大阪市内で記者団の取材に応じた。
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