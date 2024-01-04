円相場、１４３円３６～３７銭 ４日午後５時現在
2024年01月04日17時08分
４日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４３円３６～３７銭と、前営業日（１４１円３９～４０銭）に比べ１円９７銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４３円３６～３７銭 ４日午後５時現在
2024年01月04日17時08分
４日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４３円３６～３７銭と、前営業日（１４１円３９～４０銭）に比べ１円９７銭の円安・ドル高となった。
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