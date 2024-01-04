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能登地震、羽田事故で政府報告　来週にも衆院委理事会

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能登地震、羽田事故で政府報告　来週にも衆院委理事会

2024年01月04日16時29分

会談する自民党の浜田靖一（左）、立憲民主党安住淳両国対委員長＝４日午後、国会内

会談する自民党の浜田靖一（左）、立憲民主党安住淳両国対委員長＝４日午後、国会内

　自民、立憲民主両党の国対委員長は４日、国会内で会談し、能登半島地震や、羽田空港での日本航空機と海上保安庁機の衝突事故を受け、来週にも衆院国土交通委員会などの理事会を開き、政府から報告を受けることで一致した。立民側はまた、自民党派閥の政治資金問題に関し、衆院予算委員会での閉会中審査を重ねて求めた。

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