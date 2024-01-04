ロ朝武器取引「深刻な脅威」 日米韓高官
2024年01月04日15時27分
市川恵一国家安全保障局次長（官房副長官補）は４日、米国家安全保障会議（ＮＳＣ）のキャンベル・インド太平洋調整官、韓国大統領府の金泰孝国家安保室第１次長とオンラインで会談した。軍事協力を強めるロシアと北朝鮮の間での武器取引について協議し、「ウクライナ情勢やインド太平洋地域の平和と安全にとって深刻な脅威だ」との認識で一致。３カ国で緊密に連携する方針を改めて確認した。
ロ朝武器取引「深刻な脅威」 日米韓高官
2024年01月04日15時27分
市川恵一国家安全保障局次長（官房副長官補）は４日、米国家安全保障会議（ＮＳＣ）のキャンベル・インド太平洋調整官、韓国大統領府の金泰孝国家安保室第１次長とオンラインで会談した。軍事協力を強めるロシアと北朝鮮の間での武器取引について協議し、「ウクライナ情勢やインド太平洋地域の平和と安全にとって深刻な脅威だ」との認識で一致。３カ国で緊密に連携する方針を改めて確認した。
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