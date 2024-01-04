自民党は４日、航空政策特別委員会（委員長・西村明宏前環境相）の役員会を党本部で開き、羽田空港で起きた日本航空機と海上保安庁機の衝突事故について、日航の赤坂祐二社長や国土交通省幹部らから聞き取りを行った。西村氏は席上、「原因分析、再発防止に徹底して取り組んでほしい。今後しっかり議論していきたい」と語った。