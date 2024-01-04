【台北時事】台湾の呉※（※金ヘンにリットウ）燮・外交部長（外相）は４日、能登半島地震を受けて記者会見し、台湾政府を代表して６０００万円を寄付すると発表した。「台日は災害が起きるたびに気持ちを共有し、支援し合ってきた。救援と復興事業に役立ててほしい」と説明した。



支援表明相次ぐ 欧州・アジア首脳―能登半島地震

また「日本の被災者を支援したい台湾の人々の声に応えるため」として、行政院（内閣）の指示による一般向けの義援金口座開設も発表した。