【クアラルンプール時事】マレーシア証券取引所上場で石油取引や船舶の燃料補給（バンカリング）事業などを手掛けるストレーツ・エナジー・リソーシズは２日までに、子会社トゥンプアン・メガ・デベロップメントが国際持続可能性カーボン認証（ＩＳＣＣ ＥＵ）を取得したことを…
ストレーツ・エナジー、バイオ燃料事業に参入 子会社通じ第…
【クアラルンプール時事】マレーシア証券取引所上場で石油取引や船舶の燃料補給（バンカリング）事業などを手掛けるストレーツ・エナジー・リソーシズは２日までに、子会社トゥンプアン・メガ・デベロップメントが国際持続可能性カーボン認証（ＩＳＣＣ ＥＵ）を取得したことを…
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