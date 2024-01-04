２０２３年に全国で起きた交通事故による死者数は前年比６８人増の２６７８人で、８年ぶりに増加に転じたことが４日、警察庁のまとめで分かった。



自転車ルール１３０種類以上 認知度低く、違反常態化―車道通行、浸透に課題

交通事故死者数は１９７０年に過去最悪の１万６７６５人を記録したが、２０１６～２２年は７年連続で減少していた。