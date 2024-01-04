【バンコク時事】タイ電力会社ＲＡＴＣＨグループは３日、関連会社のネクシフＲＡＴＣＨエナジー・インベストメント（ＮＲＥＩ）がベトナム北部ラオカイ省の流れ込み式水力発電所「ミン・ルオン」を買収したと発表した。同発電所は出力が３０メガワット（ＭＷ）で、２０１８年に…