公明党の山口那津男代表は４日、党の仕事始め式で、自民党派閥の政治資金問題を踏まえ、「政治への信頼を取り戻すため、『令和の政治改革元年』と銘打って、あるべき姿をしっかり発信していく」と強調した。公明党は今月の通常国会召集までに改革案をまとめる方針。山口氏は「地に落ちた信頼を一歩一歩回復させる軌道が描かれてこそ、次なるステップへ歩み出せる」と述べた。

共産党の志位和夫委員長も党旗びらきで「（政治資金問題の）全容を徹底的に究明するため、引き続き全力を挙げる」と表明。この後、記者団に「岸田政権は断崖絶壁まで追い詰められている。国民的運動で衆院解散・総選挙に追い込む」と意気込んだ。