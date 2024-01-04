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山口公明代表、今年は「政治改革元年」　志位共産委員長、解散に追い込む

2024年01月04日12時34分

公明党の山口那津男代表（写真左）と共産党の志位和夫委員長

公明党の山口那津男代表（写真左）と共産党の志位和夫委員長

　公明党の山口那津男代表は４日、党の仕事始め式で、自民党派閥の政治資金問題を踏まえ、「政治への信頼を取り戻すため、『令和の政治改革元年』と銘打って、あるべき姿をしっかり発信していく」と強調した。公明党は今月の通常国会召集までに改革案をまとめる方針。山口氏は「地に落ちた信頼を一歩一歩回復させる軌道が描かれてこそ、次なるステップへ歩み出せる」と述べた。
　共産党の志位和夫委員長も党旗びらきで「（政治資金問題の）全容を徹底的に究明するため、引き続き全力を挙げる」と表明。この後、記者団に「岸田政権は断崖絶壁まで追い詰められている。国民的運動で衆院解散・総選挙に追い込む」と意気込んだ。

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