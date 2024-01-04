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安否不明者５１人の氏名公表　能登半島地震で石川県

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安否不明者５１人の氏名公表　能登半島地震で石川県

2024年01月04日12時02分

地震と津波の影響で倒壊した家屋＝３日、石川県珠洲市

地震と津波の影響で倒壊した家屋＝３日、石川県珠洲市

　石川県は４日、同日午前１１時時点の能登半島地震の安否不明者５１人の氏名を公表した。公表された氏名は次の通り。（敬称略）

迫る７２時間、募る焦燥　死者７８人、安否不明５１人―各地で断水続く・能登半島地震

　【穴水町】▽中島博（６０代）▽中島国子（６０代）▽高田レイ（１３）▽谷口正義（７４）▽谷口信子（７５）
　【輪島市】日南辰夫（年齢不明）▽日南貞子（同）▽小路洋子（７０代）▽小路芳宏（７０代）▽小路よしあき（４０代）▽佐竹育映（５０代）▽村山健三（８２）▽水谷内長門（７０代）▽水谷内明美（６４）▽穴田静雄（７０代）
　【珠洲市】木谷伝一（年齢不明）▽道下秀一（８０代）▽広瀬松雄（５０代）▽上谷のぼる（年齢不明）▽いしくら・えみこ（同）▽中谷正義（同）▽松下文映（同）▽沢村てつじろう（同）▽松木繁（同）▽大谷すいこ（同）▽高枝かずこ（同）▽こんや一成（同）▽平地けんいち（同）▽兵頭じゅんすけ（同）▽たびぬき・あやこ（８５）▽おく・としひこ（年齢不明）▽おく・きょうこ（同）▽榎木まさはる（同）▽新保一郎（同）▽坂下誠一（同）▽浜野のぶこ（同）▽かわばた・くみこ（５９）▽まつなみ・よしお（年齢不明）▽道下しんじ（同）▽いばらやま・つとむ（同）▽さくらい・あきら（同）▽みのだ（同）▽前田（同）▽西（同）▽石田（同）▽あらい・しゅんたろう（同）▽中前けんいち（７８）▽ほりた・しゅんじ（５９）▽田保かずお（年齢不明）▽ひろせ・なおじ（同）▽谷内のりあき（同）。

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