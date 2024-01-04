ＫＯＫＵＳＡＩ、富山事業所で天井パネルなど破損 ９日から通常業務予定
2024年01月04日10時19分
ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣは４日、能登半島地震の影響で、半導体製造装置の生産・研究開発を行う富山事業所で天井パネルや壁材、空調配管などに部分的な被害があったと発表した。甚大な被害はなかったといい、９日から順次通常業務を始める計画。従業員や家族については無事を確認した。
ＫＯＫＵＳＡＩ、富山事業所で天井パネルなど破損 ９日から通常…
2024年01月04日10時19分
ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣは４日、能登半島地震の影響で、半導体製造装置の生産・研究開発を行う富山事業所で天井パネルや壁材、空調配管などに部分的な被害があったと発表した。甚大な被害はなかったといい、９日から順次通常業務を始める計画。従業員や家族については無事を確認した。
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