長谷川ＪＲ西社長、被災線区の早期復旧に全力 石川、富山両県に復興協力申し出
2024年01月04日10時17分
ＪＲ西日本の長谷川一明社長は４日の幹部職員に向けた年頭訓示で、能登半島地震に関して、「被災線区の早期復旧に全力を尽くし、地域の復旧の動きを加速できるように務めていきたい」と述べた。石川県北部を走る七尾線などで一部運転を取りやめる影響が続いている。
長谷川社長はまた、「特に被害の大きい石川、富山両県に対して、今後の地域の復興などへの協力を申し出ている」とも明らかにした。
長谷川ＪＲ西社長、被災線区の早期復旧に全力 石川、富山両県に…
2024年01月04日10時17分
ＪＲ西日本の長谷川一明社長は４日の幹部職員に向けた年頭訓示で、能登半島地震に関して、「被災線区の早期復旧に全力を尽くし、地域の復旧の動きを加速できるように務めていきたい」と述べた。石川県北部を走る七尾線などで一部運転を取りやめる影響が続いている。
長谷川社長はまた、「特に被害の大きい石川、富山両県に対して、今後の地域の復興などへの協力を申し出ている」とも明らかにした。
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