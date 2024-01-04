東京株、６００円超安 大発会
2024年01月04日09時12分
２０２４年最初の取引となる４日の東証大発会で、日経平均株価の下げ幅が大納会終値に比べ６００円を超えた。
東京株、６００円超安 大発会
2024年01月04日09時12分
２０２４年最初の取引となる４日の東証大発会で、日経平均株価の下げ幅が大納会終値に比べ６００円を超えた。
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