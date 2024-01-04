首相動静（１月４日）
2024年01月04日22時04分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前９時４９分、公邸発。同５０分、官邸着。同５５分から同１０時１５分まで、林芳正、村井英樹、森屋宏、栗生俊一正副官房長官、松村祥史防災担当相、村田隆内閣危機管理監、鈴木敦夫官房副長官補、森昌文首相補佐官、高橋謙司内閣府政策統括官、迫田裕治警察庁警備局長、五味裕一消防庁次長、茂木正経済産業省商務・サービス審議官、広瀬昌由国土交通省水管理・国土保全局長、渡辺保範海上保安庁海上保安監、田中利則防衛省統合幕僚監部総括官。
午前１０時２２分から同４９分まで、能登半島地震非常災害対策本部会議。
午前１１時５０分から午後０時４分まで、報道各社のインタビュー。
午後４時３０分から同５時１３分まで、年頭記者会見。
午後５時３０分から同４５分まで、林、村井、森屋、栗生正副官房長官、松村防災担当相、村田内閣危機管理監、鈴木官房副長官補、森首相補佐官、高橋内閣府政策統括官、迫田警察庁警備局長、五味消防庁次長、茂木経産省商務・サービス審議官、松山泰浩資源エネルギー庁次長、田中防衛省統幕監部総括官。
午後７時３１分、官邸発。同４５分、東京・台場のフジテレビ着。
午後８時から同４８分まで、ＢＳフジの報道番組に出演。
午後９時４分、同所発。
午後９時１９分、公邸着。
午後１０時現在、公邸。来客なし。