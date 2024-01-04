【日経】

◆日航機事故調査 エアバスが協力 専門家チーム派遣(3)

◆ＢＹＤ、初のテスラ超え ＥＶ世界販売トップ 電池内製 低コスト強み １０～１２月(9)

◆米ＥＶ比率８％ 横ばい １１月新車販売、タイは急伸(9)

◆能登半島地震、企業が生活支援 携帯電話を充電 パン・即席麺提供(9)

◆米医療機器新興に出資 帝人、人工関節手術向け(9)

【日刊工業】

◆国内景気―緩やかに拡大 本社定点観測 米中経済 下振れリスク 「上向く」上期６０％ 下期６９％(1)

◆十大新製品賞 増田賞に川重 本賞は清水建設など(1)

◆周辺工場 一部に被害 操業停止・物流寸断 企業、影響確認急ぐ 能登半島地震(2)

【鉄鋼新聞】

◆新春インタビュー 鉄鋼業の２０２４年展望 日本鉄鋼連盟 北野嘉久会長 鉄鋼需要「内外とも楽観できず」(1)

◆建設・物流業界 時間外労働の上限規制、今春から適用 産官学、持続可能な仕組みづくりに知恵 構造的課題乗り越え、新たな未来へ歩み(3)

◆サーキュラーパートナーズ 齋藤経産相「ＣＥ実現の帰趨を決する」 日本を変える原動力に 鉄鋼４団体など参画(4)

【日刊自動車】

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