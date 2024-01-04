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４日の朝刊（都内最終版）☆２

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４日の朝刊（都内最終版）☆２

2024年01月04日06時53分

【日経】
◆日航機事故調査　エアバスが協力　専門家チーム派遣(3)
◆ＢＹＤ、初のテスラ超え　ＥＶ世界販売トップ　電池内製　低コスト強み　１０～１２月(9)
◆米ＥＶ比率８％　横ばい　１１月新車販売、タイは急伸(9)
能登半島地震、企業が生活支援　携帯電話を充電　パン・即席麺提供(9)
◆米医療機器新興に出資　帝人、人工関節手術向け(9)
【日刊工業】
◆国内景気―緩やかに拡大　本社定点観測　米中経済　下振れリスク　「上向く」上期６０％　下期６９％(1)
◆十大新製品賞　増田賞に川重　本賞は清水建設など(1)
◆周辺工場　一部に被害　操業停止・物流寸断　企業、影響確認急ぐ　能登半島地震(2)
【鉄鋼新聞】
◆新春インタビュー　鉄鋼業の２０２４年展望　日本鉄鋼連盟　北野嘉久会長　鉄鋼需要「内外とも楽観できず」(1)
◆建設・物流業界　時間外労働の上限規制、今春から適用　産官学、持続可能な仕組みづくりに知恵　構造的課題乗り越え、新たな未来へ歩み(3)
◆サーキュラーパートナーズ　齋藤経産相「ＣＥ実現の帰趨を決する」　日本を変える原動力に　鉄鋼４団体など参画(4)
【日刊自動車】
休刊

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