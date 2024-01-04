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〔朝日〕海保機進入 許可なし 国交省 交信記録から見解 機長「許可を得て進入」

〔毎日〕能登地震 死者７３人 輪島・穴水１５人不明

〔読売〕能登地震 死者７３人に 迫る「７２時間」捜索急ぐ 不明者一部公表

〔日経〕職探すシニア １０年で２．２倍 職種ミスマッチ解消重要に 人手不足緩和に期待

〔産経〕羽田空港衝突 海保機 滑走路進入許可なし 機長、管制指示誤認か 国交省が交信記録公開

〔東京〕救助要請１３０件 迫る「７２時間」 避難３万人超 死者７３人に 能登半島地震

【共通ニュース】

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