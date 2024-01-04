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４日の朝刊（都内最終版）☆１

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４日の朝刊（都内最終版）☆１

2024年01月04日06時52分

【１面トップ】
〔朝日〕海保機進入　許可なし　国交省　交信記録から見解　機長「許可を得て進入」
〔毎日〕能登地震　死者７３人　輪島・穴水１５人不明
〔読売〕能登地震　死者７３人に　迫る「７２時間」捜索急ぐ　不明者一部公表
〔日経〕職探すシニア　１０年で２．２倍　職種ミスマッチ解消重要に　人手不足緩和に期待
〔産経〕羽田空港衝突　海保機　滑走路進入許可なし　機長、管制指示誤認か　国交省が交信記録公開
〔東京〕救助要請１３０件　迫る「７２時間」　避難３万人超　死者７３人に　能登半島地震
【共通ニュース】
◆青学大　大会新Ｖ　箱根駅伝
◆ハマス幹部ら７人死亡　レバノン首都で爆発
◆中国の気球、台湾上空を横断　総統選向け揺さぶり目的か
◆ハーバード大学長、辞職　ハマス巡り「反ユダヤを許容」と批判　論文盗用疑惑も
◆イラン　爆発１０３人死亡　テロか　軍事組織元司令官の追悼式
◆Ｕターン直撃　欠航２００便　３万６０００人に影響
◆北九州女性死亡　警察官の兄逮捕　傷害致死容疑　否認
◆山手線の電車内　切られ４人けが　秋葉原　女逮捕　殺人未遂容疑（続）

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