【ニューヨーク時事】３日のニューヨーク株式相場は、早期の米利下げ観測が後退したことを受けて反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２８４．８５ドル安の３万７４３０．１９ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１７３．７３ポイント安の１万４５９２．２１で引けた。