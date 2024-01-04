ＯＰＥＣプラス、結束を再確認 アンゴラ脱退受け
2024年01月04日05時34分
【ロンドン時事】石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国とロシアなど非加盟の産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は３日、アンゴラのＯＰＥＣ脱退を受け、原油市場の安定に向けた結束に関する合意を再確認した。協力関係の継続は、生産者や消費者など世界経済全体の利益になるとの考えを示した。
ＯＰＥＣプラス、結束を再確認 アンゴラ脱退受け
2024年01月04日05時34分
【ロンドン時事】石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国とロシアなど非加盟の産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は３日、アンゴラのＯＰＥＣ脱退を受け、原油市場の安定に向けた結束に関する合意を再確認した。協力関係の継続は、生産者や消費者など世界経済全体の利益になるとの考えを示した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル