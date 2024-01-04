英国王も犠牲者哀悼 能登半島地震
2024年01月04日00時18分
【ロンドン時事】在日英国大使館は３日、能登半島地震を受け「多くの命が失われたことを悼み、愛する人を亡くした全ての方々に心を寄せている」との天皇、皇后両陛下に宛てたチャールズ英国王のメッセージを発表した。国王はまた、捜索や救助活動に携わる人々の勇敢さを称賛した。
英国王も犠牲者哀悼 能登半島地震
2024年01月04日00時18分
【ロンドン時事】在日英国大使館は３日、能登半島地震を受け「多くの命が失われたことを悼み、愛する人を亡くした全ての方々に心を寄せている」との天皇、皇后両陛下に宛てたチャールズ英国王のメッセージを発表した。国王はまた、捜索や救助活動に携わる人々の勇敢さを称賛した。
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