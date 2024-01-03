円、１４２円台後半 ロンドン外為
2024年01月03日21時25分
【ロンドン時事】３日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利が高止まりする中、１ドル＝１４２円台後半に下落した。正午現在は１４２円８９～９９銭と、前日午後４時比１円０１銭の円安・ドル高。
円、１４２円台後半 ロンドン外為
2024年01月03日21時25分
【ロンドン時事】３日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利が高止まりする中、１ドル＝１４２円台後半に下落した。正午現在は１４２円８９～９９銭と、前日午後４時比１円０１銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル