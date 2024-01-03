ライスボウル・談話
2024年01月03日21時21分
◇耐え難く悔しい
パナソニック・荒木監督 耐え難く、本当に悔しい。勝負どころで長いパスが決まらなかったことが悔やまれる。（富士通は）選手層も厚くスタッフを含めて盤石。大きな壁。
ライスボウル・談話
2024年01月03日21時21分
◇耐え難く悔しい
パナソニック・荒木監督 耐え難く、本当に悔しい。勝負どころで長いパスが決まらなかったことが悔やまれる。（富士通は）選手層も厚くスタッフを含めて盤石。大きな壁。
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