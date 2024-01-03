傷害致死容疑で警察官逮捕 妹を複数回殴る―福岡県警
2024年01月03日20時44分
北九州市門司区の路上で顔から血を流して倒れていた女性が死亡した事件で、福岡県警は３日、傷害致死容疑で県警田川署地域３課の警部補、広瀬守隆容疑者（５７）＝同県直方市感田＝を逮捕した。同容疑者は女性の兄で、「思い出せない」と容疑を否認しているという。
逮捕容疑は昨年１２月３１日午後９時半ごろ、妹の山本美智恵さん（５５）＝門司区東本町＝の顔などを複数回殴り、外傷性脳障害により死亡させた疑い。
傷害致死容疑で警察官逮捕 妹を複数回殴る―福岡県警
2024年01月03日20時44分
北九州市門司区の路上で顔から血を流して倒れていた女性が死亡した事件で、福岡県警は３日、傷害致死容疑で県警田川署地域３課の警部補、広瀬守隆容疑者（５７）＝同県直方市感田＝を逮捕した。同容疑者は女性の兄で、「思い出せない」と容疑を否認しているという。
逮捕容疑は昨年１２月３１日午後９時半ごろ、妹の山本美智恵さん（５５）＝門司区東本町＝の顔などを複数回殴り、外傷性脳障害により死亡させた疑い。
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