時事ドットコムニュース

>

政治

>

中国首相「必要な支援提供」　能登地震で見舞い

  • X
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

中国首相「必要な支援提供」　能登地震で見舞い

2024年01月03日19時56分

　【北京時事】中国の李強首相は３日、能登半島地震を受けて岸田文雄首相に見舞いのメッセージを送った。中国国営新華社通信によると、犠牲者への深い哀悼の意を表明し、「被災者が一日も早く困難を克服すると信じている。中国は必要な支援を提供したい」と伝えた。　

「地震は報い」主張で停職　中国のアナウンサー

　中国外務省の汪文斌副報道局長も３日、記者会見で「災害救援に必要な援助」を行う用意があると述べた。地震による中国人の死傷者はこれまで確認されていないという。

関連記事

こんな記事も

政治用語

政治

もっと見る


ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
12月号の特集は「世界のマイノリティー」。 各地で少数民族が権利維持・拡大のため苦闘している。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ