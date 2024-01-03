【ロンドン時事】３日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の上昇を背景に円売り・ドル買いが進み、１ドル＝１４２円台半ばに下落した。午前９時現在は１４２円５２～６２銭と、前日午後４時比６４銭の円安・ドル高。