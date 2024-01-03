羽田空港（東京都大田区）で日本航空と海上保安庁の航空機が衝突した事故で、国土交通省は３日、管制官と日航機や海保機との交信記録を公表した。管制官は日航機に着陸を許可する一方、海保機には滑走路手前の停止位置までの走行を指示し、滑走路への進入許可は出していなかった。

日航機、着陸許可を認識か 管制官とのやりとり解明へ―羽田空港の衝突事故