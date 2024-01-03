体操男子のパリ五輪代表で東京五輪金メダリストの橋本大輝（順大）が３日、千葉県印西市の順大体操競技場で報道陣に練習を公開した。鉄棒の大技「リューキン」を何度も試すなど、年明け早々から精力的に動いた。

パリ五輪では団体総合、個人総合、種目別鉄棒の金メダル獲得が目標。プロ野球阪神で優勝を意味した「アレ」を引用し、「アレとアレとアレを達成したい」と笑顔で語った。

昨年は世界選手権の団体総合と個人総合、鉄棒の３冠を遂げた。今年はつり輪の出来栄えに磨きをかけ、平行棒は演技価値点（Ｄスコア）をさらに上げる方針。「パリで取りたい物を取るために頑張る。後悔のない一年にしたい」と抱負を述べた。