保険証なしでも受診可能 能登地震の被災者―厚労省
2024年01月03日16時38分
石川県能登地方を震源とする地震の発生を受け、厚生労働省は３日までに、被災者が健康保険証を提示できなくても保険診療を可能とする通知を全国の都道府県などに出した。保険証を持たずに避難したり、紛失したりした場合も、氏名や住所などを医療機関に伝えれば保険適用される。
保険証なしでも受診可能 能登地震の被災者―厚労省
2024年01月03日16時38分
石川県能登地方を震源とする地震の発生を受け、厚生労働省は３日までに、被災者が健康保険証を提示できなくても保険診療を可能とする通知を全国の都道府県などに出した。保険証を持たずに避難したり、紛失したりした場合も、氏名や住所などを医療機関に伝えれば保険適用される。
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