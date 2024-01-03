金眠泰、完全移籍で加入 Ｊ１湘南
2024年01月03日14時26分
Ｊ１湘南は３日、鹿島から期限付きで加入していたＤＦ金眠泰（３０）が完全移籍で加わると発表した。
金眠泰、完全移籍で加入 Ｊ１湘南
2024年01月03日14時26分
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