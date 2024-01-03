首相動静（１月３日）
2024年01月03日22時07分
午前９時４３分、公邸発。同４４分、官邸着。
午前９時４５分から同１０時６分まで、林芳正、村井英樹、森屋宏、栗生俊一正副官房長官、松村祥史防災担当相、鈴木敦夫官房副長官補、森昌文首相補佐官、高橋謙司内閣府政策統括官、広瀬昌由国土交通省水管理・国土保全局長。同１０分から同３５分まで、能登半島地震非常災害対策本部会議。
午前１１時１２分から同２５分まで、報道各社のインタビュー。
午後４時２８分から同５８分まで、木原稔防衛相、林、村井、森屋、栗生正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、鈴木官房副長官補、防衛省の増田和夫事務次官、吉田圭秀統合幕僚長。
午後５時から同３５分まで、能登半島地震の被災自治体首長とテレビ会議。林、村井、森屋、栗生正副官房長官、松村防災担当相ら同席。同３６分から同６時２分まで、林、村井、森屋、栗生正副官房長官、松村防災担当相、村田内閣危機管理監、鈴木官房副長官補、森首相補佐官、高橋内閣府政策統括官、森光敬子厚生労働省危機管理・医務技術総括審議官、茂木正経済産業省商務・サービス審議官、国交省の広瀬水管理・国土保全局長、稲田雅裕港湾局長、田中利則防衛省統合幕僚監部総括官。
午後７時２１分から同２４分まで、報道各社のインタビュー。同２５分、官邸発。同２６分、公邸着。
午後１０時現在、公邸。来客なし。