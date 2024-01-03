ＮＹ円、１４２円近辺
2024年01月03日07時46分
【ニューヨーク時事】年明け２日のニューヨーク外国為替市場では、石川県能登地方を震源とする地震を受け、日銀が早期にマイナス金利政策を解除するとの見方が後退したことを背景に円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１４２円近辺に下落した。午後５時現在は１４１円９１銭～１４２円０１銭と、前営業日同時刻比９５銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１４２円近辺
2024年01月03日07時46分
【ニューヨーク時事】年明け２日のニューヨーク外国為替市場では、石川県能登地方を震源とする地震を受け、日銀が早期にマイナス金利政策を解除するとの見方が後退したことを背景に円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１４２円近辺に下落した。午後５時現在は１４１円９１銭～１４２円０１銭と、前営業日同時刻比９５銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル