ＮＹ株反発、最高値更新
2024年01月03日07時23分
【ニューヨーク時事】年明け２日のニューヨーク株式相場は、ヘルスケア株に買いが入り、小反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前営業日終値比２５．５０ドル高の３万７７１５．０４ドルと、２営業日ぶりに過去最高値を更新して終了した。ハイテク株中心のナスダック総合指数は続落し、２４５．４１ポイント安の１万４７６５．９４で引けた。
ＮＹ株反発、最高値更新
2024年01月03日07時23分
【ニューヨーク時事】年明け２日のニューヨーク株式相場は、ヘルスケア株に買いが入り、小反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前営業日終値比２５．５０ドル高の３万７７１５．０４ドルと、２営業日ぶりに過去最高値を更新して終了した。ハイテク株中心のナスダック総合指数は続落し、２４５．４１ポイント安の１万４７６５．９４で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル