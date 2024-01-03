【ニューヨーク時事】年明け２日のニューヨーク株式相場は、ヘルスケア株に買いが入り、小反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前営業日終値比２５．５０ドル高の３万７７１５．０４ドルと、２営業日ぶりに過去最高値を更新して終了した。ハイテク株中心のナスダック総合指数は続落し、２４５．４１ポイント安の１万４７６５．９４で引けた。